Süper Lig'de son yıllarda teknik direktör değişiklikleri moda haline gelirken, Kocaelispor istikrarı seçti. Ligimizde son 2 sezonda 18 takımın 13'ü teknik adam değişikliğine gitti. Ancak Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan'a inandı. Yönetim böylece istikrarın meyvelerini aldı. 17 aydır Körfez temsilcisinin başında bulunan Selçuk İnan, takıma önemli bir ivme kazandırdı.