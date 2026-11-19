Küme düşme hattında bulunan takımlardan Gaziantep FK, Volkan Demirel'i takımın başına getirmişti. Genç hoca, camiadan sabır isterken birlikte bu kötü durumdan kurtulacaklarını dile getirdi. Demirel "Öncelikle çok çalışmalıyız. Sahada taktik disipline bağlı kalmalıyız. Bunun sonucunda puanları toplayarak alt sıralardan kurtulacağız. Gaziantep sıralamada yükselecek" ifadelerini kullandı.