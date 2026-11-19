Avrupa devleri Yasin Ayari'nin peşinde! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Yasin Ayari, yükselen performansıyla birlikte İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A kulüplerinin radarına girdi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2026 16:11
TeamTalk'un haberine göre Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester United, 23 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden Milan ve Roma'da oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.
Brihgton'daki geleceği hakkında konuşan İsveçli yıldız, "Brighton'dayım ve bulunduğum yerden memnunum. Şu an işler benim için iyi gidiyor. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.
Yıldız orta saha, bu açıklamayla birlikte başka bir kulübe transfer olma ihtimalinin kapısını da açık bıraktı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da Yasin Ayari'nin durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. İsveçli yıldızın geleceği hakkındaki kararı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Yasin Ayari, bu sezon Brighton formasıyla toplamda çıktığı 16 maçta 3 gol kaydetti.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
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