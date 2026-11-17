Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Türk futbolunun gelişimi için düzenleyeceği Futbol Zirvesi 2026 bugün başlıyor. İstanbul'daki Swissotel The Bosphorus'ta saat 10.00'da başlayacak organizasyona akademisyenler, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katılacak. Zirvede, dünya futbolunda yaşanan değişim ve dönüşüm değerlendirilecek. Organizasyon kapsamında farklı ülkelerden futbol yöneticileri bir araya gelerek futbolun geleceğine yönelik görüşlerini paylaşacak. Konuşmacılar arasında Polonya Ligi (Ekstraklasa) CEO'su Marcin Animucki, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Finans Direktörü Hugo Hamon ve EFC Strateji ve Kulüp İlişkileri Direktörü Michael Verschueren bulunuyor. Almanya Ligi (Bundesliga) Medya Ürün Yönetimi ve İnovasyon Direktörü Dominik Scholler, İspanya Ligi (LaLiga) Görsel-İşitsel Yayınlar Direktörü R. D. Gonzalez ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) CEO'su Lukas Brud da organizasyonda konuşmacı olarak yer alacak.