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Kazımcan hamlesi

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Kocaelispor, savunmanın solunu güçlendirmek için rotayı Galatasaray’ın genç yıldızı Kazımcan Karataş’a çevirdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Kazımcan hamlesi

Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Kocaelispor'da devre arası transfer planlaması netleşmeye başladı. Tecrübeli sol bek Massadio Haïdara'nın yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonun ilk yarısını kapatması, teknik heyeti ve yönetimi bu bölgeye acil bir takviye yapmaya yöneltti.

İNAN'IN İLK TERCİHİ

Körfez ekibinin sol bek transferi gündeminde Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç futbolcusu Kazımcan Karataş yer alıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın, Süper Lig tecrübesi ve yüksek dinamizmiyle kendi pas oyununa oldukça uygun bir profil olarak gördüğü Kazımcan'ın transferine öncelik verdiği öğrenildi.

SICAK BAKIYOR

Kadrosundaki yabancı kontenjanını zorlamak istemeyen Kocaelispor yönetimi, yerli statüsünde oynaması nedeniyle de Kazımcan Karataş'ı en güçlü aday olarak görüyor. İki kulübün yöneticileri arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç sol bekin de düzenli oynayabilmek adına yeşil-siyahlı ekipte forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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