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Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Matyev Kislyak'ın Rus menajeri Timur Gurtskaya, üç kulübün de radarında olan genç oyuncu için yapılan teklifleri açıkladı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 12:00
Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Aleksey Batrakov'un Galatasaray'da yaptığı etki sonrası Rus pazarına yönelen Süper Lig ekipleri için transferde gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Matvey Kislyak olmuştu.

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Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

CSKA Moskova forması giyen genç orta saha için Üç Büyükler'in hamle yaptığı konuşulmuştu.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

21 yaşındaki futbolcu için hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için transferin perde arkası duyuruldu.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Katıldığı bir programda konuşan Rus futbol menajeri Timur Gurtskaya, Kislyak'ın transferiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gurtskaya, "Batrakov'un transferi sonrası Rusya pazarı scoutlar ve menajerler için daha cazip hale geldi.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yüzde 100 diyebilirim ki artık talepler var. Ancak ödeme konusunda hâlâ bir sorun mevcut. Avrupa kulüpleri Rusya pazarına bakabilse de ödeme yapamadıkları için şimdilik çok temkinli davranıyor.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dolayısıyla gerçek transferlerden bahsediyorsak, bunların gerçekleşeceği adres yine Türkiye olacak.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kislyak için masada hâlihazırda bir teklif olduğunu kesin olarak biliyorum.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den teklif var. Beşiktaş da görüşmelere dahil olmaya çalışıyor.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çünkü ilk ilgilenen kulüp Beşiktaş'tı ancak yaptıkları teklif kabul görmedi.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5+20 şeklinde bir teklif sunmuşlardı. Ancak şimdi, Batrakov'un ardından elbette hem oyuncuların hem de kulüplerimizin bonservis beklentileri artacak." ifadelerini kullandı.

Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

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