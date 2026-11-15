Matyev Kislyak'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Matyev Kislyak'ın Rus menajeri Timur Gurtskaya, üç kulübün de radarında olan genç oyuncu için yapılan teklifleri açıkladı. İşte tüm detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 12:00
Katıldığı bir programda konuşan Rus futbol menajeri Timur Gurtskaya, Kislyak'ın transferiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.
Gurtskaya, "Batrakov'un transferi sonrası Rusya pazarı scoutlar ve menajerler için daha cazip hale geldi.
Yüzde 100 diyebilirim ki artık talepler var. Ancak ödeme konusunda hâlâ bir sorun mevcut. Avrupa kulüpleri Rusya pazarına bakabilse de ödeme yapamadıkları için şimdilik çok temkinli davranıyor.
Dolayısıyla gerçek transferlerden bahsediyorsak, bunların gerçekleşeceği adres yine Türkiye olacak.
Kislyak için masada hâlihazırda bir teklif olduğunu kesin olarak biliyorum.
Hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den teklif var. Beşiktaş da görüşmelere dahil olmaya çalışıyor.
Çünkü ilk ilgilenen kulüp Beşiktaş'tı ancak yaptıkları teklif kabul görmedi.
5+20 şeklinde bir teklif sunmuşlardı. Ancak şimdi, Batrakov'un ardından elbette hem oyuncuların hem de kulüplerimizin bonservis beklentileri artacak." ifadelerini kullandı.
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