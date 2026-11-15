Atletico Madrid'in oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin yanı sıra Sörloth'da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Norveçli golcünün bu isteğinin ardında performansını istediği gibi gösterememesinin bulunduğu kaydedildi.

Yaz döneminde özellikle Juventus ile ilişkilendirilen Alexander Sörloth'a İtalyan devinin ilgisi devam ediyor.