Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...
İsmi sık sık Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz transfer sezonunda gelen transfer tekliflerini kabul etmeyen Atletico Madrid yönetimi, Norveçli yıldızı ara transfer dönemi için satış listesine koymaya karar verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da oyuncuya ilgisi olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 16:20
Atletico Madrid'in oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin yanı sıra Sörloth'da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Norveçli golcünün bu isteğinin ardında performansını istediği gibi gösterememesinin bulunduğu kaydedildi.
Yaz döneminde özellikle Juventus ile ilişkilendirilen Alexander Sörloth'a İtalyan devinin ilgisi devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre Alexander Sörloth ile Türkiye'den de Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor.
Kulüplerden birinin Atletico Madrid ile anlaşması durumunda yıldız oyuncunun yolu tekrardan Türkiye'ye düşebilir.
Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.
Atletico Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 113 resmi müsabakada boy gösteren Sörloth, 44 gol/3 asistlik bir katkı sundu.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.