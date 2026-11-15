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Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

İsmi sık sık Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz transfer sezonunda gelen transfer tekliflerini kabul etmeyen Atletico Madrid yönetimi, Norveçli yıldızı ara transfer dönemi için satış listesine koymaya karar verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da oyuncuya ilgisi olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 16:20
Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Geçtiğimiz transfer sezonlarında adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

İspanyol basını, Atletico Madrid yönetiminin Norveçli oyuncunun ayrılığına ilişkin kararı büyük ölçüde verdiğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Yıldız santraforun performansının yeterli bulunmadığı ve kulüpten ayrılma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Atletico Madrid'in oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin yanı sıra Sörloth'da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Norveçli golcünün bu isteğinin ardında performansını istediği gibi gösterememesinin bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Yaz döneminde özellikle Juventus ile ilişkilendirilen Alexander Sörloth'a İtalyan devinin ilgisi devam ediyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

NTV'de yer alan habere göre Alexander Sörloth ile Türkiye'den de Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Kulüplerden birinin Atletico Madrid ile anlaşması durumunda yıldız oyuncunun yolu tekrardan Türkiye'ye düşebilir.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Atletico Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 113 resmi müsabakada boy gösteren Sörloth, 44 gol/3 asistlik bir katkı sundu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için devrede! Transferde son durum...

Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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