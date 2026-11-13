Kim Min-jae, bu sezon Bundesliga'da 5 karşılaşmada toplamda 386 dakika görev aldı. Güney Koreli savunmacı, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Kim için Bayern Münih'in talep edeceği bonservis bedeli ise merak konusu.