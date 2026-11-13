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Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Ara transfer döneminde savunma hattına yapacağı takviye için kollarını sıvayan Beşiktaş ve Galatasaray, o isimde karşı karşıya geldi. Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymiş olan tecrübeli stoperin takımdaki geleceği, yakın zamanda gerçekleştirilecek görüşmenin ardından belli olacak. İşte transfer dosyasındaki tüm gelişmeler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 11:22
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken takımlar, ara transfer döneminde yapacağı hamleler için kollarını sıvadı.

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Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Bu doğrultuda Beşiktaş ve Galatasaray, savunma hattına yapacağı takviye için oluşturduğu listesinin üst sıralarına Fenerbahçe'nin eski yıldızını yazdı.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Alman basını, İstanbul temsilcilerinin transferde ayrıca Avrupa devleriyle de yarışta olduğunu duyurdu.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

BILD muhabiri Christian Falk'ın aktardığı bilgilere göre bu isim, Bayern Münih'in 29 yaşındaki stoperi Kim Min-jae.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

TRANSFERİN KİLİDİNİ ÇÖZECEK TOPLANTI

Bundesliga devi, yakın zamanda oyuncu ile kritik bir toplantı gerçekleştirerek takımdaki durumunu netleştirmek istiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Yapılacak olan görüşmede yönetim, sportif beklentilerini oyuncu tarafına iletecekken Kim Min-jae'ye devam edip etmeme yönündeki düşünceleri sorulacak.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Toplantının ardından alınacak karar doğrultusunda Bayern Münih, Güney Koreli stoper ile ilgilenen kulüplerle temaslara başlayacak.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

ALTERNATİFLERİ BELİRLENDİ

Bayern Münih'in ayrıca olası bir ayrılık kararına karşı çıkmayacağı ve Kim'in yerine geçebilecek isimleri şimdiden belirlediği aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Benfica'dan Tomas Araujo ve Stuttgart'tan Finn Jeltsch, an itibariyle aday listenin başındaki isimler.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Kim Min-jae, bu sezon Bundesliga'da 5 karşılaşmada toplamda 386 dakika görev aldı. Güney Koreli savunmacı, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Kim için Bayern Münih'in talep edeceği bonservis bedeli ise merak konusu.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

F.BAHÇE'DEN AVRUPA'YA AÇILDI

Kim Min-jae, 2021 yılında Çin temsilcisi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

NAPOLI'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-jae, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı. Güney Koreli stoper, Napoli formasıyla 45 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae, sezonun en iyi savunmacısı seçildi.

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