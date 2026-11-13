Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!
Ara transfer döneminde savunma hattına yapacağı takviye için kollarını sıvayan Beşiktaş ve Galatasaray, o isimde karşı karşıya geldi. Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymiş olan tecrübeli stoperin takımdaki geleceği, yakın zamanda gerçekleştirilecek görüşmenin ardından belli olacak. İşte transfer dosyasındaki tüm gelişmeler...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 11:22
BILD muhabiri Christian Falk'ın aktardığı bilgilere göre bu isim, Bayern Münih'in 29 yaşındaki stoperi Kim Min-jae.
TRANSFERİN KİLİDİNİ ÇÖZECEK TOPLANTI
Bundesliga devi, yakın zamanda oyuncu ile kritik bir toplantı gerçekleştirerek takımdaki durumunu netleştirmek istiyor.
Yapılacak olan görüşmede yönetim, sportif beklentilerini oyuncu tarafına iletecekken Kim Min-jae'ye devam edip etmeme yönündeki düşünceleri sorulacak.
Toplantının ardından alınacak karar doğrultusunda Bayern Münih, Güney Koreli stoper ile ilgilenen kulüplerle temaslara başlayacak.
ALTERNATİFLERİ BELİRLENDİ
Bayern Münih'in ayrıca olası bir ayrılık kararına karşı çıkmayacağı ve Kim'in yerine geçebilecek isimleri şimdiden belirlediği aktarıldı.
Benfica'dan Tomas Araujo ve Stuttgart'tan Finn Jeltsch, an itibariyle aday listenin başındaki isimler.
Kim Min-jae, bu sezon Bundesliga'da 5 karşılaşmada toplamda 386 dakika görev aldı. Güney Koreli savunmacı, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Kim için Bayern Münih'in talep edeceği bonservis bedeli ise merak konusu.
F.BAHÇE'DEN AVRUPA'YA AÇILDI
Kim Min-jae, 2021 yılında Çin temsilcisi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.
NAPOLI'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-jae, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı. Güney Koreli stoper, Napoli formasıyla 45 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae, sezonun en iyi savunmacısı seçildi.
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