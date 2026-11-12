İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlemevi, dünya çapında 50 üst ligi, kulüplerin son 5 sezonda yetiştirdikleri oyunculara verdikleri süreye göre sıraladığı bir rapor hazırladı. Araştırma yapılırken yetiştirici kulüpler, oyuncuların 15 ile 21 yaşları arasında (bu yaşlar da dahil olmak üzere) en az üç yıl kaldıkları ilk takımlar olarak tanımlandı.

Hazırlanan rapor doğrultusunda 50 lig arasında yetiştirdiği oyunculara en çok süre veren lig, yüzde 25.5 ile Arjantin Premier Ligi oldu. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde ise zirvede yüzde 17.3 ile İspanya yer aldı.

TRENDYOL SÜPER LİG SON SIRADA

Türkiye, yüzde 4.6 ile 50 ülke arasında son sırada yer alırken Göztepe, bu sezon sahada süre verdiği oyuncuların yüzde 10.5'ini altyapısından yetiştirdiği oyunculara ayırarak bu kategoride Süper Lig'in en başarılı kulübü olarak dikkat çekti.

Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liglerinden İtalya Serie A, yüzde 5.9 ile Türkiye'nin bir sıra üstünde yer aldı. Almanya Bundesliga'nın yüzde 8 ile 43. sırada yer aldığı listede İngiltere Premier Lig'in de yüzde 8.5 ile 41. sırada yer aldığı görüldü.

İTALYAN KULÜPLERİ NEYİ FARKLI YAPIYOR?

Son sırada yer alan Trendyol Süper Lig ile yalnızca bir basamak üstünde bulunan İtalya Serie A arasında altyapı ve genç oyuncu politikaları bakımından keskin yapısal farklar bulunuyor. Serie A'da boy gösteren kulüpler, altyapıdaki oyuncularını ligin taktiksel olarak son derece sert, skora dayalı ve hata kabul etmeyen yapısı nedeniyle doğrudan ilk 11'e almaktan kaçınıyor.

Bu oyuncular genellikle Serie B ve Serie C kulüplerinde tecrübe kazanıp olgunlaştıktan sonra Serie A kadrolarına dahil ediliyor. Dolayısıyla Serie A'nın düşük oranı, altyapıda oyuncu yetiştirmediklerinden değil, gençleri erken yaşta direkt A takımda oynatmamayı tercih etmelerinden kaynaklanıyor.

"HAZIR TÜKET-GÜNÜ KURTAR" MODELİ

Süper Lig ekiplerinde ise yönetimler, taraftarı mutlu edecek transferler gerçekleştirmeyi ve sezonluk hedeflere ulaşmayı önceliklendiriyor. Özellikle şampiyonluk için yarışan iddialı kulüpler, ödedikleri milyonlarca euro'luk bonservisler ve maaşlarla giderek büyük bir borç sarmalına çekiliyor. Bu durum ise Türk futbolunun üretici değil tüketici sıfatıyla ön plana çıkmasına sebep oluyor.

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