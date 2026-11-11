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Anasayfa Süper Lig Trendyol Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 12:56
Trendyol Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bandırmaspor, Batman Petrolspor, Boluspor, Bursaspor ve Muğlaspor da disipline gönderildi.

Bursaspor'da başkan Enes Çelik, idareci Furkan Akın ve teknik direktör Mustafa Er, Boluspor'da başkan Erdal Bayrak ve yönetici Volkan Serin ile Bodrum FK oyuncusu Vincent Aboubakar da disipline sevk edildi.

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