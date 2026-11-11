TFF'den den bir devrim daha

TFF, Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren tüm karşılaşmalarda Çoklu Top Sistemi uygulamaya başlayacağını duyurdu. UEFA maçları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar. Bu sistem, oyun akışının bozulmaması amacıyla hayata geçirilecek.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
TFF, Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren tüm karşılaşmalarda Çoklu Top Sistemi uygulamaya başlayacağını duyurdu. UEFA maçları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar. Bu sistem, oyun akışının bozulmaması amacıyla hayata geçirilecek.