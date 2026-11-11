İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!
CIES, 5 büyük lig dışında forma giyen transfer değeri en yüksek 10 oyuncuyu açıkladı. Listede Trendyol Süper Lig'den tek isim yer aldı. Öte yandan Süper Lig için açıklanan sıralama dikkat çekti. İşte gündem olan o liste...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 12:09
Froholdt'u Vangelis Pavlidis (65 milyon euro) ve Gabriel Martinelli (63.6) takip ederken Süper Lig'den listeye dahil olan tek isim Fenerbahçe'den geldi.
İşte 5 büyük lig dışında forma giyen transfer değeri en yüksek oyuncular...
1-Victor Froholdt (83.7 milyon euro)
2-Vangelis Pavlidis (65 milyon euro)
3-Gabriel Martinelli (63.6 milyon euro)
4-Luis Suarez (62.9 milyon euro)
5-Nicolò Tresoldi (61.5 milyon euro)
6-Mason Greenwood (61 milyon euro)
7-Oskar Pietuszewski (60.7 milyon euro)
8-Gianluca Prestianni (57.9 milyon euro)
9-Gonçalo Inacio (57 milyon euro)
10-Jose Manuel Lopez (53.9 milyon euro)
Öte yandan Trendyol Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu da şu sırayla açıklandı...
1-Mason Greenwood (61 milyon euro)
2-Victor Osimhen (50.6 milyon euro)
3-Aleksey Batrakov (42.9 milyon euro)
4-Orkun Kökçü (34.1 milyon euro)
5-Rafael Leao (33.4 milyon euro)
6-Ernest Poku (32.6 milyon euro)
7-Deniz Gül (30 milyon euro)
8-Matteo Guendouzi (29.7 milyon euro)
9-Barış Alper Yılmaz (29 milyon euro)
10-Leandro Trossard (28.7 milyon euro)
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