1-Mason Greenwood (61 milyon euro)

2-Victor Osimhen (50.6 milyon euro)

3-Aleksey Batrakov (42.9 milyon euro)

4-Orkun Kökçü (34.1 milyon euro)

5-Rafael Leao (33.4 milyon euro)

6-Ernest Poku (32.6 milyon euro)

7-Deniz Gül (30 milyon euro)

8-Matteo Guendouzi (29.7 milyon euro)

9-Barış Alper Yılmaz (29 milyon euro)

10-Leandro Trossard (28.7 milyon euro)