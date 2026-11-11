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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

CIES, 5 büyük lig dışında forma giyen transfer değeri en yüksek 10 oyuncuyu açıkladı. Listede Trendyol Süper Lig'den tek isim yer aldı. Öte yandan Süper Lig için açıklanan sıralama dikkat çekti. İşte gündem olan o liste...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 12:09
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

CIES, 5 büyük lig dışında dünyada en yüksek transfer değerine sahip oyuncuları açıkladı.

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İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya dışında forma giyen yıldızlardan oluşan listenin ilk 10'una Trendyol Süper Lig'den yalnızca bir isim girmeyi başardı.

İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

83.7 milyon euro transfer değeri ile listenin ilk sırasında Porto'nun Danimarkalı yıldızı Victor Froholdt yer aldı.

İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

Froholdt'u Vangelis Pavlidis (65 milyon euro) ve Gabriel Martinelli (63.6) takip ederken Süper Lig'den listeye dahil olan tek isim Fenerbahçe'den geldi.

İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

İşte 5 büyük lig dışında forma giyen transfer değeri en yüksek oyuncular...

İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

1-Victor Froholdt (83.7 milyon euro)
2-Vangelis Pavlidis (65 milyon euro)
3-Gabriel Martinelli (63.6 milyon euro)
4-Luis Suarez (62.9 milyon euro)
5-Nicolò Tresoldi (61.5 milyon euro)
6-Mason Greenwood (61 milyon euro)
7-Oskar Pietuszewski (60.7 milyon euro)
8-Gianluca Prestianni (57.9 milyon euro)
9-Gonçalo Inacio (57 milyon euro)
10-Jose Manuel Lopez (53.9 milyon euro)

İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu da şu sırayla açıklandı...

İşte Süper Lig'de en yüksek transfer değerine sahip 10 oyuncu!

1-Mason Greenwood (61 milyon euro)
2-Victor Osimhen (50.6 milyon euro)
3-Aleksey Batrakov (42.9 milyon euro)
4-Orkun Kökçü (34.1 milyon euro)
5-Rafael Leao (33.4 milyon euro)
6-Ernest Poku (32.6 milyon euro)
7-Deniz Gül (30 milyon euro)
8-Matteo Guendouzi (29.7 milyon euro)
9-Barış Alper Yılmaz (29 milyon euro)
10-Leandro Trossard (28.7 milyon euro)

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