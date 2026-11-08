Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların haftayı galibiyetle kapatmasının ardından zirvede işler kızıştı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı 11. haftada güncel puan durumu...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 22:53
4- BEŞİKTAŞ: 22 PUAN
5- KASIMPAŞA: 20 PUAN
6- FENERBAHÇE: 19 PUAN
7- KOCAELİSPOR: 19 PUAN
8- BAŞAKŞEHİR: 17 PUAN
9- ÇORUM FK: 16 PUAN
10- GÖZTEPE: 15 PUAN
11- RİZESPOR: 14 PUAN
12- ERZURUMSPOR FK: 14 PUAN
13- ALANYASPOR: 12 PUAN
14- GENÇLERBİRLİĞİ: 11 PUAN
15- KONYASPOR: 8 PUAN
16- GAZİANTEP FK: 8 PUAN
17- SAMSUNSPOR: 7 PUAN
18- EYÜPSPOR: 3 PUAN
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