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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların haftayı galibiyetle kapatmasının ardından zirvede işler kızıştı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı 11. haftada güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 22:53
Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

1- GALATASARAY: 28 PUAN

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Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

2- TRABZONSPOR: 25 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

3- AMEDSPOR: 23 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

4- BEŞİKTAŞ: 22 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

5- KASIMPAŞA: 20 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

6- FENERBAHÇE: 19 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

7- KOCAELİSPOR: 19 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

8- BAŞAKŞEHİR: 17 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

9- ÇORUM FK: 16 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

10- GÖZTEPE: 15 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

11- RİZESPOR: 14 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

12- ERZURUMSPOR FK: 14 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

13- ALANYASPOR: 12 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

14- GENÇLERBİRLİĞİ: 11 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

15- KONYASPOR: 8 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

16- GAZİANTEP FK: 8 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

17- SAMSUNSPOR: 7 PUAN

Süper Lig'de zirve alev alev! İşte güncel puan durumu

18- EYÜPSPOR: 3 PUAN

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