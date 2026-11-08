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Samsunspor nihayet

Süper Lig'de düşme hattını yakınan ilgilendiren maçta Samsunspor, Konyaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, Anadolu Kartalı'nı 1-0 mağlup ederek, tarihinin en kötü serisine imza attığı 8'de sıfırın ardından galibiyetle tanıştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Samsunspor nihayet

Milli araya moralli giren kırmızı-şimşeklerde 3 puanı getiren golü, 39'da Sekongo kaydetti. Konyaspor'da Enis Destan'ın kırmızı kartı VAR'dan iptal edildi. Yeşil-beyazlılar, 2'de sıfır çekip taraftarlarını üzdü.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor karşısında 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İstediğimiz futbolu ortaya koymadık ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi.

İSTİFA SİNYALİ!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrasında istifa sinyali verdi. Palut, "İşler kötüydü artık daha kötü. Mini bir toplantı yaptık. Bir düşünelim... Soru almak istemiyorum" sözleriyle basın toplantısını erken tamamladı.

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