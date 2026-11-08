Gaziantep’te Orhan Ak gitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Önceki gün konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, son 7 maçta galibiyet alamadı ve düşme hattına geriledi. 57 yaşındaki teknik adam, 4. haftada Rumen teknik direktör Radoi'nin yerine göreve gelmişti.
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