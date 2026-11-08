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Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasındaki lig rekabetinde geride kalan dört maçta birer galibiyet ve iki beraberlik bulunuyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 13:21
Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşıyor. Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak ligdeki kötü gidişatına son vermeyi hedeflerken Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda yapılan mücadele saat 13.30'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA HEDEF İÇ SAHADAKİ İLK GALİBİYET

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Yeşil-mavili ekip, ligde 13. sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinin bu sezon iç sahadaki performansı ise dikkat çekiyor. Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda oynadığı dört lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Samsunspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında sahasında istediği sonuçları alamayan Rize ekibi, Erzurumspor FK karşısında bu seriyi bitirmek istiyor.

ERZURUMSPOR FK DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Erzurumspor FK, ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puana ulaştı. Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçlarla 11. sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK, geçen hafta sahasında Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Deplasmanda oynayacağı Rizespor karşılaşmasıyla yeniden çıkış yakalamayı amaçlayan konuk ekip, zorlu mücadeleden puanla ayrılmak istiyor.

RİZESPOR İLE ERZURUMSPOR 5. KEZ KARŞILAŞIYOR

Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, ligde beşinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan dört lig maçında dengeli bir tablo ortaya çıktı.

Geride kalan karşılaşmaların birini Çaykur Rizespor, birini Erzurumspor FK kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip, bu kez Rize'de oynanan karşılaşmada rekabette üstünlük kurmak için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Zafer, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite, Mithat, Olawoyin, Laçi, Mebude, Ahmed, Ali Sowe.

Erzurumspor: Ertuğrul, Festy, Orhan, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Cardoso, Kerk, Diabate.

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