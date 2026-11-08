Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Erzurumspor FK'yı sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31'inci ve 66'ncı dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 37'nci dakikada Ibrahim Diabate'den geldi.

5 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor 14 puana yükseldi ve 11'inci sırada yer aldı. Karadeniz temsilcisi ligde 5 maç sonra galip gelirken son 3 puanını 12 Eylül'de Eyüpspor'a karşı almıştı. Öte yandan bu galibiyet Çaykur Rizespor'un bu sezon evinde aldığı ilk galibiyet oldu. Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı. Bu sezon ligin yeni ekiplerinden olan Erzurumspor, geçen hafta Arca Çorum FK'ya kaybetmesi sonrası üst üste 2'nci kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Amed SK deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor FK ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Laçi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak gole izin vermedi.

22. dakikada Mebude'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Bu bölgedeki Ariss'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

31. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Sowe, altıpas önünden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırttı. Top, filelerle buluştu: 1-0.

37. dakikada Erzurumspor FK skora denge getirdi. Konuk ekibin atağında Kerk'in pasında Diabate, ceza alanında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Diabate, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

62. dakikada Olawoyin'in ceza sahasının içerisine pasında Laçi'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.

66. dakikada Mebude'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1