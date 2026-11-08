Arca Çorum FK'dan Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Arca Çorum FK'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Raporu | Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." İfadeleri yer aldı.

Sağlık Raporu | Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. — Arca Çorum FK (@corumfk) November 8, 2026