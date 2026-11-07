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Anasayfa Süper Lig Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi kötü gidişi durdurmayı, konuk ekip ise deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 15:55
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından taraftarı önünde çıkış arayan kırmızı-beyazlı ekip, Konya temsilcisi karşısında üç puana ulaşmayı hedefliyor.

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

Karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetiyor.

SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Samsunspor, ligdeki son sekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmasının ardından TÜMOSAN Konyaspor karşısında kötü gidişine son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte kaybettiği puanları taraftarı önünde telafi etmeye çalışıyor.

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Fatih Kaya, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemedi.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Samed, Watt, Sekingo, Coulibaly, Sousa, Bayo.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Toth, Melih, Diogo, Colley, Dompe, Mohamed.

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