Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından taraftarı önünde çıkış arayan kırmızı-beyazlı ekip, Konya temsilcisi karşısında üç puana ulaşmayı hedefliyor.
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
Karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetiyor.
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Samsunspor, ligdeki son sekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmasının ardından TÜMOSAN Konyaspor karşısında kötü gidişine son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte kaybettiği puanları taraftarı önünde telafi etmeye çalışıyor.
Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Fatih Kaya, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemedi.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Samed, Watt, Sekingo, Coulibaly, Sousa, Bayo.
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Toth, Melih, Diogo, Colley, Dompe, Mohamed.