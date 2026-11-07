Kocaelispor ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Kocaelispor oldu. Körfez ekibinin galibiyet golleri 5. dakikada Dan Agyei ve 28. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor ligde 19 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı.

Kocaelispor ligde milli ara sonrası sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza yayı gerisinden Sissoho'nun şutunda kaleci Moldovan'dan dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28. dakikada Tayfur Bingöl'ün uzun pasıyla başlayan atakta sol kanatta topla buluşan Baku pasını Rivas'a aktardı. Rivas'ın ceza sahasının solundan geriye çıkardığı pasta Berkan Kutlu, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelerle buluşturdu. 0-2

37. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Baku'nun yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası solundan Tayfur Bingöl'ün yakın köşeye yaptığı vuruşunda kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı kurtardı.

55. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza yayının içerisinde topla buluşan Sissoho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada Raux Yao'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Abdullahi, kaleci Serhat'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kocaelisporlu Emir Ortakaya, kaleci Serhat'ın müdahalesine rağmen kaleye yönelen topa müdahale ederek golü önledi.

90+1. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde sağ kanatta topla buluşan Sadia, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Yusuf Barası'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.