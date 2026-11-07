Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe'nin golü 18. dakikada Juan Santos'tan gelirken, Başakşehir'in gollerini 22. dakikada David Selke ve 83. dakikada Edin Visca kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 17'ye yükseltti. 6 maç aradan sonra mağlup olan ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe ise 16 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor FK deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Arca Çorum FK'yı ağırlayacak.