Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Heyecanlı maçta Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Göztepe: Arda, Taha, Godoi, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Antunes, Rhaldney, Akonnor, Janderson, Juan

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kaluzinski, Kemen, Shomurodov, Skov Olsen, Brnic, Selke

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Başakşehir arasında oynanan mücadele TSİ 19.00'da başladı.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.