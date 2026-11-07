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Anasayfa Süper Lig Göztepe-Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Göztepe'nin ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 18:55
Göztepe-Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Heyecanlı maçta Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Göztepe: Arda, Taha, Godoi, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Antunes, Rhaldney, Akonnor, Janderson, Juan

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kaluzinski, Kemen, Shomurodov, Skov Olsen, Brnic, Selke

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Başakşehir arasında oynanan mücadele TSİ 19.00'da başladı.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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