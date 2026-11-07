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Anasayfa Süper Lig Gaziantep FK'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı!

Gaziantep FK'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 15:27
Gaziantep FK'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtilerek "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.

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