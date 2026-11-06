İhale start aldı

TFF, 5 sezonluk yayın hakları için ihale şartnamelerini satışa sundu. Paket A (Süper Lig Yayın), Paket B (1. Lig Yayın ile Süper Lig ve 1. Lig Radyo Yayını, Geniş Özetler), Paket C (Süper Lig ve 1. Lig Uluslararası Yayın), Paket D (Uluslararası Bahis Sitelerinden Yayın ve Dijital Özetler) ve Paket E (Tüm Paketler) ilişkin ihale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

NOTER HUZURUNDA

İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanlarını, satış bedeli 750 bin lirayı TFF'nin banka hesabına ödeyerek Riva'daki TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden alabilecek. Teklif verenler, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00- 14.10 arasında, Riva Tesisleri'nde Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda tekliflerini sunabilecek.