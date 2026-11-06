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Anasayfa Süper Lig Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz....

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 19:51
Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ:

Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Abena, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Camara, Maxim, Kozlowski, Stewart

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Ayberk, Elson, Kerem, Rak Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz, Benedyczak

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 6 Kasım Cuma (Bugün) 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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