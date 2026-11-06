Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ:

Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Abena, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Camara, Maxim, Kozlowski, Stewart

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Ayberk, Elson, Kerem, Rak Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz, Benedyczak

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 6 Kasım Cuma (Bugün) 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.