Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 11'inci hafta 5 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler de belli oldu.
Süper Lig'de haftanın maç programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe -İstanbul Başakşehir FK: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan