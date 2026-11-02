TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

Türkiye Ftrbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Gündem Özel programının konuğu. Hacıosmanoğlu, bu özel röportajda gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını canlı yayınla haberimizden takip edebilirsiniz.

"YABANCI HOCA İÇİN ZAMAN YOKTU"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım" dedi.

Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim.

Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."

"TELEFONUN AÇILMAMASI İDDİASI YALAN"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama "Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum" dedi."

"SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir."

"UZUN YILLAR TFF İRADE İLE YÖNETİLMEDİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, ok çalışıp başarıya ulaşacak."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU GÜNDEM ÖZEL | CANLI İZLE