Göztepe’ye milli ara yaradı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek bu sezon 3'ü dış sahada olmak üzere 4. galibiyetine ulaştı.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek bu sezon 3'ü dış sahada olmak üzere 4. galibiyetine ulaştı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 6 haftada 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşayan Göztepe, milli aranın ardından toparlanmayı başardı. İzmir ekibi, 4 hatfada 12 puan topladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov da kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı 3 puan sevinci yaşadı.