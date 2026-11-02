CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Gençlerbirliği sahasında güle oynaya kazandı!

Gençlerbirliği sahasında güle oynaya kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 19:59 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 22:36
Gençlerbirliği sahasında güle oynaya kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Başkent ekibi, uzun süredir devam eden galibiyet hasretine farklı bir skorla son verirken Alanyaspor üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

İLK DAKİKADA GOL, İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği, henüz 1. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Başkent temsilcisi, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gençlerbirliği, 59. dakikada Franco Tongya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada Tiago Gouveia skoru 3-0'a getirirken, 68. dakikada Pedro Mendes'in golüyle fark dörde yükseldi.

Karşılaşmada son sözü ise 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tiago Gouveia söyledi. Portekizli futbolcu kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 5-0.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşayan Gençlerbirliği, sezonun üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 11'e yükseltti.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Corendon Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Corendon Alanyaspor ise aynı gün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir!
F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Silivri'de beklenmedik yüzleşme... İmamoğlu-Sarıgül arasında "sahtekar" kavgası iddiası: Özgür Özel'e arka çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ve Stuttgart tarihte ilk kez rakip oluyor! Galatasaray ve Stuttgart tarihte ilk kez rakip oluyor! 21:46
"Beklentimiz 400 milyon dolar" "Beklentimiz 400 milyon dolar" 21:38
Galatasaray-Stuttgart maçı bilet fiyatları Galatasaray-Stuttgart maçı bilet fiyatları 21:32
Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir! Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir! 21:20
Jong Utrecht - Dordrecht maç bilgileri Jong Utrecht - Dordrecht maç bilgileri 21:02
Galatasaray Stuttgart maçının hakemi kim? Galatasaray Stuttgart maçının hakemi kim? 20:46
Daha Eski
F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam F.Bahçe'de mutlu son! O isimle anlaşma tamam 20:36
İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hoca için zaman yoktu İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hoca için zaman yoktu 20:29
Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız! Sebastian Hoeness: Kararlı ve cesur olacağız! 19:00
"G.Saray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz" "G.Saray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz" 18:48
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! 18:24
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık! Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık! 17:54