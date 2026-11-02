Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Başkent ekibi, uzun süredir devam eden galibiyet hasretine farklı bir skorla son verirken Alanyaspor üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

İLK DAKİKADA GOL, İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği, henüz 1. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Başkent temsilcisi, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gençlerbirliği, 59. dakikada Franco Tongya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada Tiago Gouveia skoru 3-0'a getirirken, 68. dakikada Pedro Mendes'in golüyle fark dörde yükseldi.

Karşılaşmada son sözü ise 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tiago Gouveia söyledi. Portekizli futbolcu kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 5-0.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşayan Gençlerbirliği, sezonun üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 11'e yükseltti.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Corendon Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Corendon Alanyaspor ise aynı gün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.