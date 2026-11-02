CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen başkent temsilcisi ile üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Akdeniz ekibinin mücadelesinde gözler 3 puanda. Karşılaşmanın canlı takip detayları haberimizde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 12:19
Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşılaşacak. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gençlerbirliği, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara yaklaşmak istiyor. Sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla dikkat çeken ancak devam eden haftalarda düşüş yaşayan başkent ekibi, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Kırmızı-siyahlılar, Eryaman Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak üç puan mücadelesi verecek. Joao Pereira yönetimindeki Corendon Alanyaspor da Ankara deplasmanına galibiyet hedefiyle geliyor. Ligde 9 maçta 12 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak puanını yükseltmek istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelede maçın skoru, goller, kartlar ve önemli pozisyonlar futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının dakika dakika gelişmelerini fotomac.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 4 EKSİK

Gençlerbirliği'nde Ousmane Diabate, Kévin Rodrigues, Niasse ve Adama Traore sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Peter Etebo ve Dimitrios Goutas'ın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

ALANYASPOR'DA 3 OYUNCU KAFİLEDE YOK

Corendon Alanyaspor'da Maestro, Fatih Aksoy ve Paolo Fernandes'in Ankara'ya giden kafilede bulunmadığı belirtildi. Teknik direktör Joao Pereira, bu eksiklere rağmen Gençlerbirliği deplasmanından puanla ayrılmanın yollarını arayacak.

MAÇIN HAKEMİ FATİH TOKAİL

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadelede hakem Fatih Tokail düdük çalacak. Karşılaşma Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını Fatih Tokail yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Thalisson, Abdurrahim, Luis, Salih, Oğulcan, Gouveia, Tongya, Mendes.

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Fatih, Ruan, Aliti, Makouta, Maestro, İbrahim, Hwang, Cedric.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Okan Buruk'tan Sane ve İlkay sözleri!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Kore yolunda Gardaş'a sürpriz! Başkan Erdoğan Aliyev'i Azerbaycan semalarından tebrik etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Demirovic'ten flaş G.Saray itirafı!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rockets'tan Alperen Şengün paylaşımı! Rockets'tan Alperen Şengün paylaşımı! 12:58
Okan Buruk'tan Sane ve İlkay sözleri! Okan Buruk'tan Sane ve İlkay sözleri! 12:48
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini 12:43
F.Bahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:30
Sergio Conceiçao kimdir? Sergio Conceiçao kimdir? 12:27
Mohamed Salah'tan galibiyet paylaşımı! Mohamed Salah'tan galibiyet paylaşımı! 12:27
Daha Eski
TSK Spor Gücü, Türk sporuna katkı sağlıyor TSK Spor Gücü, Türk sporuna katkı sağlıyor 12:22
Celtic'ten Chamberlain kararı! Beşiktaş... Celtic'ten Chamberlain kararı! Beşiktaş... 12:14
Kayserispor-Muğlaspor maçı bilgileri Kayserispor-Muğlaspor maçı bilgileri 12:11
Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım... Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım... 11:56
Demirovic'ten flaş G.Saray itirafı! Demirovic'ten flaş G.Saray itirafı! 11:42
Trabzonspor evinde kaybetmiyor! Trabzonspor evinde kaybetmiyor! 11:18