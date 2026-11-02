Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşılaşacak. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gençlerbirliği, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara yaklaşmak istiyor. Sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla dikkat çeken ancak devam eden haftalarda düşüş yaşayan başkent ekibi, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Kırmızı-siyahlılar, Eryaman Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak üç puan mücadelesi verecek. Joao Pereira yönetimindeki Corendon Alanyaspor da Ankara deplasmanına galibiyet hedefiyle geliyor. Ligde 9 maçta 12 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak puanını yükseltmek istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelede maçın skoru, goller, kartlar ve önemli pozisyonlar futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının dakika dakika gelişmelerini fotomac.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bugün oynanacak tek maçla devam ediyor. #TrendyolSüperLig https://t.co/Xg0ETWAyxI — Trendyol Süper Lig (@superlig) November 2, 2026

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 4 EKSİK

Gençlerbirliği'nde Ousmane Diabate, Kévin Rodrigues, Niasse ve Adama Traore sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Peter Etebo ve Dimitrios Goutas'ın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

ALANYASPOR'DA 3 OYUNCU KAFİLEDE YOK

Corendon Alanyaspor'da Maestro, Fatih Aksoy ve Paolo Fernandes'in Ankara'ya giden kafilede bulunmadığı belirtildi. Teknik direktör Joao Pereira, bu eksiklere rağmen Gençlerbirliği deplasmanından puanla ayrılmanın yollarını arayacak.

MAÇIN HAKEMİ FATİH TOKAİL

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadelede hakem Fatih Tokail düdük çalacak. Karşılaşma Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını Fatih Tokail yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Thalisson, Abdurrahim, Luis, Salih, Oğulcan, Gouveia, Tongya, Mendes.

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Fatih, Ruan, Aliti, Makouta, Maestro, İbrahim, Hwang, Cedric.

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 Corendon Alanyaspor 🏆 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu - 10. Hafta 📆 2 Kasım - Pazartesi 🕗 20.00 🏟️ Eryaman Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 📲 #GBvALY https://t.co/POy7XnNDkJ — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 1, 2026

📢 Maç Günü 🆚 Gençlerbirliği 🕘 20:00 📍 Eryaman Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 📲 #GBvALY #CorendonAlanyaspor https://t.co/96IEITiOVH — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 1, 2026