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Anasayfa Süper Lig Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 10. haftasında heyecan Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Her iki takım da karşılaşmayı kazanarak ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 19:59
Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Yiğit, Niasse, Tongya, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Duarte, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Cedric, İbrahim, Baran.

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor maçı 2 Kasım Pazartesi (Bugün) 20.00'de başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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