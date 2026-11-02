Çorum, Yılmaz ile çıkışa geçti

Arca Çorum, teknik direktör Burak Yılmaz ile çıkışa geçti. Süper Lig'de çıktığı ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile 24 Eylül'de yollarını ayırdı. Bu göreve Burak Yılmaz getirildi. 25 Eylül'de takımla birlikte çalışmalara başlayan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımın başında yönetiminde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak 9 puan topladı.