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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Çorum, Yılmaz ile çıkışa geçti

Çorum, Yılmaz ile çıkışa geçti

25 Eylül'de takımla birlikte çalışmalara başlayan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımın başında yönetiminde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak 9 puan topladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Çorum, Yılmaz ile çıkışa geçti

Arca Çorum, teknik direktör Burak Yılmaz ile çıkışa geçti. Süper Lig'de çıktığı ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile 24 Eylül'de yollarını ayırdı. Bu göreve Burak Yılmaz getirildi. 25 Eylül'de takımla birlikte çalışmalara başlayan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımın başında yönetiminde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanarak 9 puan topladı.

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