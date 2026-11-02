Başakşehir farkı

Başakşehir FK, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Andres Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullayev kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Attığımız goller ve gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti. Kulübeden gelen oyuncuların oyuna katkı sağlaması beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.