CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Başakşehir farkı

Başakşehir farkı

Başakşehir, Samsun’u Shomurodov, Olsen, Emin, Ba, Fayzullayev’in attığı gollerle 5-2 yendi. Konuk takımın golleri ise Coulibaly ve Elayis’den geldi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 06:50
Başakşehir farkı

Başakşehir FK, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Andres Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullayev kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Attığımız goller ve gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti. Kulübeden gelen oyuncuların oyuna katkı sağlaması beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler!
Spor yazarlarından o isme sert eleştiri!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Sergio Conceiçao sesleri!
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... F.Bahçe'de savunma krizi! Liverpool maçı öncesi Kuyt'ın kararı... 09:47
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle 09:09
Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Spor yazarlarından Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 09:00
Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! Spor yazarlarından o isme sert eleştiri! 08:50
Juventus evinde iki golle kazandı! Juventus evinde iki golle kazandı! 00:41
Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! Emre Belözoğlu: O göreve talip olunmaz! 00:41
Daha Eski
Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! Mustafa Çulcu: Vlahovic'e atılan tokat kırmızı kart! 00:41
Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! Italiano: Maçı 2-0'dan verdik! 00:41
Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! Beşiktaş'a Kasımpaşa çelmesi! 00:41
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:41
"Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" "Aziz Başkan'ın etrafında kenetlenmeliyiz!" 00:41
Arda, F.Bahçe'ye yine kazandırdı! Arda, F.Bahçe'ye yine kazandırdı! 00:41