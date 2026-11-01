Trabzonspor'un, Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu!

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ligde üst üste dört galibiyet alan bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadelede serisini beş maça çıkarmak istiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Trabzonspor-Gaziantep FK maçının saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm bilgiler...

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

Gaziantep FK: Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozlowski, Sorescu, Stewart

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak belirlendi.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılık görevlerini Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Alper Akarsu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK SORUNU

Bordo-mavili ekipte Gaziantep FK karşılaşması öncesinde 7 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

GAZİANTEP FK'DE 7 EKSİK

Gaziantep FK'de Myenty Abena, sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ 5'TE 5

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde son dört maçını kazanan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında da galibiyet arayacak. Bordo-mavililer, sahasında kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini beş karşılaşmaya yükseltecek.

Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Karadeniz ekibi, taraftarının desteğiyle karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK'DE GALİBİYET HASRETİ

Gaziantep FK, ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla haftaya 15. sırada giren kırmızı-siyahlılar, son galibiyetini 4. haftada Göztepe deplasmanında 4-2'lik skorla elde etti.

Bu karşılaşmanın ardından oynadığı beş maçta galibiyet alamayan Gaziantep FK, Fenerbahçe ile berabere kaldı; Kocaelispor, Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekip, Trabzonspor deplasmanında bu kötü seriye son vermek istiyor.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK REKABETİNDE 15. MAÇ

İki takım, Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 14 lig maçında Trabzonspor 9 galibiyet elde etti, 5 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Gaziantep FK, bordo-mavililer karşısında henüz galibiyet alamadı.

Trabzonspor bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Papara Park'ta oynanan 7 karşılaşmada ise Karadeniz ekibinin 6 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor.

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