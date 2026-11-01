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Anasayfa Süper Lig Diyarbakır'da 3 puan ev sahibinin! Amed SK, Eyüpspor'u mağlup etti!

Diyarbakır'da 3 puan ev sahibinin! Amed SK, Eyüpspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Amed SK sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 15:26 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 15:37
Diyarbakır'da 3 puan ev sahibinin! Amed SK, Eyüpspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Amed SK sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Krasniqi, 35'inci dakikada Orban, 42'nci, 52'nci ve 83. dakikada Ballet kaydetti. Konuk ekibin tek golü 73'üncü dakikada Abdullah'tan geldi. Ev sahibinde Ballet 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmayla birlikte Amed SK 23 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Diyarbakır temsilcisi ligde 7 maçtır yenilmiyor. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı. İstanbul temsilcisinde kötü gidişat sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed SK, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekibin oyuncusu Lutin, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pasını gönderdi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.

8. dakikada Amed Sportif Faaliyetler atağında Dia Saba'nın ceza sahası ön çizgisine gönderdiği havadan topu Ballet karşıladı. Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin, zamanında müdahale ederek meşin yuvarlağı taca gönderdi.

13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Krasnic, rakip yarı sahanın sağından ceza sahasına yönelerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, topu ceza yayı gerisine gönderdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak kale sahasında bulunan Orban'ın kaleci Emre Bilgin'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem, pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Orban, dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

42. dakikada Dia Saba, rakip ceza sahasının sağ kanadında kontrol ettiği topu sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Orban'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Orban, meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Bu noktada topu önünde bulan Ballet, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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