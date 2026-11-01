Trabzonspor-Gaziantep FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde son 4 lig maçını kazanan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da 3 puan alarak serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Trabzonspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları ve canlı skor ekranı!

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK CANLI TAKİP ET!

Trabzonspor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve önemli gelişmelerini haberimizden izleyebilir. Maçın başlamasıyla birlikte goller, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve kritik pozisyonlar dakika dakika aktarılacak.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Süper Lig'de son haftalarda başarılı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde üst üste 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da kazanarak hem çıkışını sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 Süper Lig maçını da kazandı. Karadeniz temsilcisi, bu seriyi 5 karşılaşmaya taşımak için taraftarı önünde sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları devam eden Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek alan kırmızı-siyahlılar, sonraki 5 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK; Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu. Konuk ekip, Trabzonspor deplasmanında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

Takımımız bugün '𝐂̧𝐮𝐛𝐮𝐤𝐥𝐮' formamız ile sahada ❤️💙 #TSvGFK — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 1, 2026

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Gaziantep FK ⏰ 16.00 🏟 Papara Park 📲 #TSvGFK @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/l9s0fBQc7x — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 31, 2026

🔴⚫ Trabzonspor karşısında beyaz formamızla sahadayız! #GaziantepKazanacak https://t.co/dSWmfNEwSj — Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 1, 2026