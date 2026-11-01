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Başakşehir sahasında Samsunspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 15:55 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 18:50
Başakşehir sahasında Samsunspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Başakşehir sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullayev kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Başakşehir 14 puana yükseldi ve 10. sıraya yerleşti. Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı. Karadeniz temsilcisi ligde 8 maçtır puan alamıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.

75. dakikada Başakşehir, dördüncü kez ağları havalandırdı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Ba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

84. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Elayis Tavsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şuutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu: 4-2.

90+1. dakikada ev sahibi takım, 5. golü kaydetti. Kharebashvili'nin sol çaprazdan ortasında Fayzullaev, altıpas içinde topa dokunarak filelere gönderdi: 5-2.

İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 5-2 kazandı.

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