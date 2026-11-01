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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Amedspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Diyarbakır ekibi, son sıradaki rakibi karşısında galibiyet arıyor. Peki, Amedspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri, hakemi ve öne çıkan istatistikleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 10:32
Amedspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Amedspor, Diyarbakır'da oynanacak mücadelede Eyüpspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefleyen İstanbul temsilcisi ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amedspor-Eyüpspor karşılaşması 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ogün Kamacı üstlenecek.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

AMEDSPOR İKİNCİ SIRADA, EYÜPSPOR SON SIRADA

Ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler, topladığı 20 puanla haftaya ikinci sırada girdi. Diyarbakır temsilcisi, sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Eyüpspor ise sezona istediği gibi başlayamadı. Ligdeki tek galibiyetini üçüncü haftada Alanyaspor karşısında alan İstanbul ekibi, sonraki 6 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Geride kalan 9 haftada 3 puan toplayabilen Eyüpspor, haftaya son sırada girdi.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR REKABETİNDE SON DURUM

İki takım arasında oynanan lig karşılaşmalarında Amedspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Diyarbakır temsilcisi, Eyüpspor ile oynadığı son 8 lig maçının yalnızca birinde mağlubiyet yaşadı. Amedspor'un söz konusu yenilgisi Mart 2019'da 2. Lig'de oynanan karşılaşmada geldi.

Eyüpspor, Amedspor deplasmanında bugüne kadar çıktığı 5 lig maçında yalnızca bir kez galip gelebildi. İstanbul ekibi, Diyarbakır'daki tek galibiyetini Nisan 2009'da 1-0'lık skorla aldı.

AMEDSPOR'UN SAHASINDAKİ BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

Amedspor, bu sezon iç sahada oynadığı 5 Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazandı. Diyarbakır ekibi, taraftarı önünde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Eyüpspor karşısında da serisini sürdürmek isteyen Amedspor, sahasında bir kez daha üç puan arayacak.

Eyüpspor ise deplasman maçlarında gol yollarında sorun yaşıyor. İstanbul temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 dış saha karşılaşmasının tamamını gol atamadan kaybetti.

AMEDSPOR'DA DIAA SABİ'A VE GIFT ORBAN ÖNE ÇIKIYOR

Amedspor'un hücum hattında Diaa Sabi'a ve Gift Orban'ın performansı dikkat çekiyor. Sabi'a, Süper Lig kariyerinde attığı 10 golün 5'ini İstanbul takımlarına karşı kaydetti. Bu gollerin ikisi Beşiktaş'a, ikisi İstanbul Başakşehir'e, biri ise Kasımpaşa'ya karşı geldi.

Amedspor formasıyla bu sezon ligde en fazla asist yapan isim olan Gift Orban'ın yaptığı 3 asistin tamamı Diaa Sabi'a'nın gollerinde geldi. İki oyuncunun Eyüpspor karşısındaki performansı da maçın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

MUHTEMEL 11 LER

AMEDSPOR: Lafont, Umut, Bates, Mehmet, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Mohamed, Saba, Ballet, Orban.

EYÜPSPOR: Emre, Arda, Jules, El Yamiq, Talha, Sabiri, Massanga, Costa, Michalah, Boutobba, Yusuf.

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