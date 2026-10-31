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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig PFDK ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Gençlerbirliği'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de kısmı tribün kapama cezası verildi. Çaykur Rizespor'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapama cezası uygulandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
PFDK ceza yağdırdı
PFDK, Gençlerbirliği'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de kısmı tribün kapama cezası verildi. Çaykur Rizespor'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapama cezası uygulandı.
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