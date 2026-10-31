Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk ediyor. Ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen iki takım, kritik mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi Erzurumspor FK taraftar desteğini avantaja çevirmeye çalışırken, Arca Çorum FK deplasmanda galibiyet arıyor. Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MAÇIN 11'LERİ

Erzurum: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren.

Çorum: Felipe, Gökhan, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Mahmic, Cengiz, Kyziridis, Ramirez.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanıyor.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Arca Çorum FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalının yanı sıra yayın hakları kapsamında Digiturk ve TOD üzerinden canlı izlenebilir. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayını ücretli. Şifresiz yayın bilgisi bulunmuyor.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşmaya Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Erzurumspor FK, kendi sahasında kazanarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.