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Arca Çorum FK Erzurum'da 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Arca Çorum FK deplasmanda Erzurumspor FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 15:40
Arca Çorum FK Erzurum'da 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-1'lik skorla kazandı. Burak Yılmaz'ın öğrencilerine 3 puanı getiren golleri 20. dakikada Çağlar Söyüncü ve 71, 79. dakikalarda Jesus Ramirez kaydetti. Ev sahibi ekin tek golü 74. dakikada Ibrahim Yalatif Diabate'den geldi.

Çorum FK puanını 16 yaptı ve çıkışını sürdürdü. 2 maçtır galip gelen Erzurumspor FK'nın serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada konuk ekip öne geçti. Paslaşarak kullanılan duran topun devamında ceza sahasına doğru yapılan ortayı savunma karşıladı. Orta yuvarlağın önüne doğru açılan topu Cengiz Ünder kale alanı sol çaprazına doğru tekrar ortaladı. O bölgede kendini boşa çıkaran Çağlar Söyüncü, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 0-1.

32. dakikada kendi yarı alanından paslaşarak çıkan konuk ekipte Cengiz Ünder, sağ kanattan içeri katederek topu ters kanattaki Kyziridis'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Giorbelidze, ceza sahası ön çizgisinden yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Felipe, gole izin vermeyerek son anda uzandığı topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arca Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Giorbelidze, kale alanında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Felipe, yakın mesafeden üzerine gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.

71. dakikada sol kanada gönderilen pasta araya giren Gerxhaliu, meşin yuvarlağı kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a aktardı. Ertuğrul'un bekletmeden uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Ramirez, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

74. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Rakip kalede baskısını artıran ev sahibi takımda Kerk'in savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Diabate, ceza sahasının çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

79. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Ramadani'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Orhan Ovacıklı'nın müdahalesinde topun eline çarptığı gerekçesiyle konuk ekip penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ramirez, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 1-3.

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