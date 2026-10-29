Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır
1 Kasım Pazar:
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail