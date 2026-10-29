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Anasayfa Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 12:13
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

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