Süper Lig’de 9 haftada 7 veda

Gaziantep FK, Mirel Radoi'nin yerine Orhan Ak'ı; Trabzonspor, Fatih Tekke'nin yerine Thomas Reis'i; Samsunspor, Thorsten Fink'in yerine Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı; Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in yerine Bernd Storck'u; Çorum FK, Uğur Uçar'ın yerine Burak Yılmaz'ı; Eyüpspor ise Özhan Pulat'ın yerine Mustafa Dalcı'yı göreve getirdi. Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden son takım Fenerbahçe oldu. Bu ayrılığın ardından ligde sezonun ilk 9 haftasında teknik direktörünü değiştiren takım sayısı 7'ye yükseldi.