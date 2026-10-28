İki dev tekrar karşı karşıya! Transfer yarışı başladı
Ara transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Her iki takımın da ocak ayı öncesi aynı yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Konuya dair haberi ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 12:26
Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin genç futbolcuya olan ilgisinin arttığı ve Chelsea'nin transfer için devreye girdiği kaydedildi.
GALATASARAY'DAN AYARI HAMLESİ!
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Yasin Ayari'yi alternatifler arasında değerlendirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların İsveçli futbolcuya olan ilgisinin daha önceki transfer dönemlerine dayandığı ve Brighton'daki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.
Cimbom'un özellikle orta sahada dinamizmi artırabilecek, hem savunma hem de hücum geçişlerinde etkili olabilecek bir oyuncu arayışında olduğu dönemde Ayari ismi ön plana çıktı.
23 yaşındaki futbolcunun genç yaşı ve Premier Lig tecrübesi, yıldız ismi Galatasaray açısından dikkat çekici bir transfer adayı haline getiriyor. Ancak sarı-kırmızılıların transfer için henüz resmi bir girişim yapmadığı bildirildi.
FENERBAHÇE DE TAKİPTE!
Yasin Ayari transferinde Galatasaray'ın karşısına Fenerbahçe de çıkabilir. Sarı-lacivertliler de İsveçli orta saha oyuncusunun durumunu takip eden kulüpler arasında bulunuyor.
Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına transfer piyasasındaki alternatifleri değerlendirdiği belirtilirken, Brighton ile yapılacak sözleşme görüşmelerinin sonucu Ayari'nin geleceği açısından belirleyici olacak.
İki ezeli rakibin aynı oyuncuyla ilgilenmesi, transfer sürecini daha da dikkat çekici hale getirmiş durumda.
CHELSEA DE DEVREYE GİRDİ!
Bu gelişmelerin haricinde İngiliz devi Chelsea'nin de Yasin Ayari'yi gündemine aldığı bildirildi. Londra ekibinin sportif direktörü Paul Winstanley'nin, Brighton'da daha önce görev yapmış olması ve oyuncuyu yakından tanıması, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.
BRIGHTON'IN ELİ GÜÇLÜ!
Brighton, takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Ayari'yi kadrosunda tutmak istiyor. İsveçli futbolcunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da İngiliz ekibinin kontratı bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.
Buna rağmen taraflar arasında yeni sözleşme konusunda henüz uzlaşma sağlanamaması, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi oyuncuyla ilgilenen kulüplerin gelişmeleri takip etmesine neden oluyor.
Ayari'nin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Brighton'ın oyuncuyu bırakmaya karar vermesi halinde yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
TRANSFERDE GÖZLER OCAK AYINDA
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Yasin Ayari'nin geleceği, Brighton ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. İngiliz ekibinin sözleşme uzatma konusunda atacağı adımlar, olası transferin şartlarını da doğrudan etkileyecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe açısından dikkat çeken transfer gelişmesinde Chelsea'nin de devreye girmesi rekabeti artırırken, Ayari'nin ocak ayında takımından ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu.
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