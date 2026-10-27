Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

3'te Batrakov'a kontrolsüz hareketinde Skriniar'a sarı göstermeliydi, vermedi. 11'de Barış Alper'i kaçırınca iki eliyle iterek faul yapan ve umut vaat eden atağı kesen Skriniar'a doğru bir sarı gösterdi. Barış Alper devamında göğüs attı; o da sarı görmeliydi. 19'da Skriniar-Sanchez mücadelesinde Sanchez'e gösterdiği sarı balans sarısıydı. Karta gerek yoktu. 31'de Batrakov'u tutarak durduran umut vaat eden atağı kesen Kante'ye çıkan sarı kart doğru. 36'da Greenwood-Jakobs mücadelesinden penaltı çıkmaz. Devam kararı doğru.

45+1'de Galatasaray kulübelerinden sözlü tepki gelince hakem sarı kartlarını kullandı. 45+2'de direkten dönen top pozisyonunda Brown'a kontrolsüz faulü dolayısıyla Osimhen'e sarı göstermeliydi, göstermedi. 54'te Osimhen'i sarılarak durduran Semedo'ya gösterdiği sarı doğru. Henüz top kontrolü yok, topun yönü, kaleye mesafe uzak ve ikinci bir Fenerbahçeli oyuncu var. Burada 'Bariz Gol Şansından' bahsedemeyiz. 67'de Batrakov-Guendouzi pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Öyle basit temastan penaltı çıkmaz. Hakem ilk çeyrekte maçı kontrolde ciddi bocaladı. Faul ve disiplin uygulamalarında hataları oldu standardı yakalayamadı. Maçta skor akışı ve zora sokacak pozisyon olmaması hakemin şansıydı.