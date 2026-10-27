Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 09:17
Galatasaray'da ise ön plana çıkan fazlaca oyuncu vardı. Bunların başında zafere galibiyet mührünü basan Victor Osimhen'i söyleyebiliriz. Batrakov, derbide de Galatasaray'ı bir virtüöz gibi yönetti. Bütün atakları başlatan isim oldu Rus 10 numara. Lemina ve Torreira da maç boyunca arı gibi çalıştı; Fenerbahçe'nin oyununu bozdu. Lemina son dakikalarda Fenerbahçe atağında Skriniar'ın kafasında kale çizgisinden golü çıkardı. Derbide en kritik hamleyi yapan isim olarak kayıtlara geçti Lemina. İrfan Can'ın attığı golde Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır'ın hatası vardı.
Galatasaray derbiyi çok güçlü bir oyunla kazanarak liderliğini sürdürdü. Ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkardı. Dünkü derbide şunu da gözlemledik. Galatasaray'ın güçlü bir oyunu var. Fenerbahçe'nin ise oturmuş bir oyunu yok. İki takım arasında kadro kalitesi bakımından da dağlar kadar fark var. Okan Buruk'un da hakkını teslim etmek lazım. Derbide İsmail Kartal'a teknik adamlık dersi verdi Okan hoca... Galatasaray, anasının ak sütü gibi bir derbi galibiyeti aldı.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM ŞANSI YANINDAYDI
Galatasaray, kendi seyircisi önünde öldürücü ön alan baskısı ile başladı. Fenerbahçe bu baskıyı kırmaya başlamıştı ki Osimhen farkı ortaya çıktı, goller geldi. İkinci yarıda Galatasaray'ın üstünlüğü ve kontrolü vardı. Lakin; İrfan Can'ın jeneriklik golü ile Fenerbahçe oyuna ortak oldu. Oyunda dış şutlar etkili oldu. Galatasaray galibiyeti hak etti. Atilla Karaoğlan'ın zorlu derbideki en büyük şansı; İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin VAR'da olması. Çok kariyerli ve deneyimli. Dünya Kulüpler Kupası, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'nin en zorlu maçlarında görev alan, almaya da devam eden yüksek bir profil. İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027'de İstanbul'da olması ve Munuera'dan sonra Grande'nin de Süper Lig'imizde VAR görevi alması, iki ülke arasında futbol ilişki çıtasını yükseltti. Grande demek UEFA'nın VAR çıtası demek. Açık ve bariz hata, gözden kaçan ihlal olmadığı sürece devreye girmez. Maçın 16'ncı saniyesinde Lukaku- Abdülkerim çatışmasında hakem sözlü uyarıda bulundu.
3'te Batrakov'a kontrolsüz hareketinde Skriniar'a sarı göstermeliydi, vermedi. 11'de Barış Alper'i kaçırınca iki eliyle iterek faul yapan ve umut vaat eden atağı kesen Skriniar'a doğru bir sarı gösterdi. Barış Alper devamında göğüs attı; o da sarı görmeliydi. 19'da Skriniar-Sanchez mücadelesinde Sanchez'e gösterdiği sarı balans sarısıydı. Karta gerek yoktu. 31'de Batrakov'u tutarak durduran umut vaat eden atağı kesen Kante'ye çıkan sarı kart doğru. 36'da Greenwood-Jakobs mücadelesinden penaltı çıkmaz. Devam kararı doğru.
45+1'de Galatasaray kulübelerinden sözlü tepki gelince hakem sarı kartlarını kullandı. 45+2'de direkten dönen top pozisyonunda Brown'a kontrolsüz faulü dolayısıyla Osimhen'e sarı göstermeliydi, göstermedi. 54'te Osimhen'i sarılarak durduran Semedo'ya gösterdiği sarı doğru. Henüz top kontrolü yok, topun yönü, kaleye mesafe uzak ve ikinci bir Fenerbahçeli oyuncu var. Burada 'Bariz Gol Şansından' bahsedemeyiz. 67'de Batrakov-Guendouzi pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Öyle basit temastan penaltı çıkmaz. Hakem ilk çeyrekte maçı kontrolde ciddi bocaladı. Faul ve disiplin uygulamalarında hataları oldu standardı yakalayamadı. Maçta skor akışı ve zora sokacak pozisyon olmaması hakemin şansıydı.
HAKKI YALÇIN - SÜTBEYAZ ZAFER
Dün gece kazanmanın anlamını hisseden kazandı. Korkuların külünü karıştıranlar yine yandı ya da kendilerini yaktı. Çünkü Galatasaray ne kadar cesursa Fenerbahçe o kadar korkaktı. Galatasaray ne kadar ataksa Fenerbahçe o kadar panikataktı. Galatasaraylı futbolcuları acelesi vardı ve hem görsel hem de fiziksel bir gösteri sundular. Rakibi açık vermeye zorlamak bir sanatsa, futbolun da böyle gösterilere ihtiyacı var.
Özellikle ilk yarının mutlak hakimi Galatasaray. Gideceği yeri bilen, savunması gerektiği alanın farkında olan, fizik ve düşünce olarak da galibiyete formatlanmış bir takım duruşu vardı. Her şeyden önemlisi şapkadan tavşan çıkaran sihirbaz da Galatasaray'daydı. Kuşatılmış her siperi yaracak ustalık Osimhen'de mevcutken, attığı ikinci gole bakınca, "gol atmak en çok bu adama yakışıyor" dedim. Takımda rakibine kendisini bu kadar güçlü hissettiren başka bir futbolcu yok. Her pozisyonda istikrarlı bir inatçılık.
İkinci yarıda durum daha farklı olabilirdi. Galatasaray'ın sahaya bıraktığı pusulada özne "istersem kazanırım!" Gizli özne; "kazanmaya yetecek kadar pozisyon buluyorsam, o pozisyonları harcamakta da sakınca görmüyorum!" Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'nin attığı golden sonra ruhani bir direniş göstereceğini düşündüm yalan değil. Ama kendini oynayanlarla, kendine oynayanlar arasındaki kalite farkı da Galatasaray'dan yanaydı.
Fenerbahçe Kulübü Skriniar'ı dikkatli baksın. Galatasaray'da Sanchez ne kadar harikaysa, Skriniar o kadar biçareydi. Bütün pozisyonlarda ekarte edildi. Üstelik Skrinar'ın daha maçın ilk çeyreğinde oyundan atılması gerekirdi. Barış'a yaptığı hareket sonrası sarı kartı gördü ama Batrakov'un ayağına bastığı pozisyonda verilmeyen sarı kart hakemin bu adamı koruma içgüdüsüydü. Aynı şekilde Sallai'de sahada futbolun çirkin yanını temsil edenlerden biriydi.
Galatasaray'da herkes formasının hakkını verince, gece de onlara hakkını verdi. Ama çuvalla para aldığı halde kılını kıpırdatmayan Greenwood'a biri sorsa, "sen kimsin?" Alacağı cevap bellidir, "bu maçta da bir hiçim!" Fenerbahçe adına bu yenilgiye konulan tanı; teknik adamın basiretsiz yanı. Kaderin rotasını kendi elleriyle değiştirenler, kendilerini değiştirmeyi düşünmediği için dün geceki sonuç kaçınılmazdı Kim göze alır, yarattığı enkazla yüzleşmeyi? Dikiş tutmaz gerçeklerin seçilmiş terzisi İsmail Kartal'a ayna tutsam dönüp bakar mı? Böyle adamlar için hiçbir şeyden sorumlu olmadıkları bencil bir mekandır aynalar. Ya da mızıkçılıkla süslü bir camekan!
LEVENT TÜZEMEN - VICTOR OSIMHEN İMZASINI KOYDU!
Galatasaray özellikle ilk yarısını muhteşem oynadığı derbide fark getirecek pozisyonları kolayca harcadı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu. Ama Barış Alper, Fenerbahçe kalesinde adeta pozisyon üstüne pozisyon buldu. Dünyanın en önemli santrforlarından biri olduğu söylenen -bana göre de çok doğru- Osimhen ilk yarıda attığı gollerle derbiye imzasını koydu. Barış'ın nefis yaptığı koşu ve kontrol sonrası ara pası ile Osimhen'in attığı şut mükemmeldi. Galatasaray'da her oyuncu birbirlerine yardım ediyor, önde rakibe baskı yapıyor, pozisyon üretiyorlar ama final vuruşlarında isabetli olamıyordu. Batrakov orta sahayı bir maestro gibi yönetti. Torreira orta sahada yine inanılmaz toplar kazandı, Lemina agresifliği ve basit oynama alışkanlığı ile Sanchez- Abdülkerim ikilisine nefes aldırdı. Sanhez'in takipçiliği, dikkati, ters kademeye girişleri akıl doluydu.
Özellikle Sanchez'in, Osimhen'in kafayla tamamladığı ve gol olan pozisyonda Fenerbahçe kalesine gönderdiği top akıllıcaydı. Futbolda laubaliliğe yer yok. Galatasaray'ın skor avantajıyla başladığı ikinci yarıda bazı oyuncuların maç bitmiş gibi davranmaları Fenerbahçe'nin direnç sağlamasına yol açtı. Hele İrfan Can'ın attığı röveşata golü sonrası Fenerbahçe moral buldu ve Galatasaray kalesine baskı yaptı. Özellikle Okan hocanın Barış'ı çıkartıp Leao'yu alması takıma olumsuz yansıdı. Portekizli oyuncu takım oyunundan uzak bireysel takılınca bir anda Galatasaray sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. İyi oynarken Batrakov'un ve çabukluğu ile savunmaya katkı yapan Jakobs'un çıkarılması bence çok yanlıştı. Galatasaray derbiyi kazandı ama ikinci yarıdaki oyun anlayışıyla tribünleri ve izleyenlere sıkıntılı anlar yaşattı.
SERKAN KORKMAZ - ŞAMPİYONLUK MESAJI
Bazı maçlar vardır, üç puandan çok daha fazlasını ifade eder. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de tam olarak böyle bir karşılaşmaydı. Tribünlerin nabzı yüksek, sahadaki mücadele sert, beklentiler büyüktü. Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek bu dev randevuda Galatasaray, kazanma arzusunu ve büyük maç tecrübesini sahaya yansıttı. Maçın en önemli hikâyesi hiç kuşkusuz Victor Osimhen'di. Nijeryalı yıldız, ilk yarıda attığı iki golle Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. Bitiriciliği, fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla derbinin ağırlığını omuzlayan Osimhen, neden böylesine önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Osimhen yalnızca golleriyle değil, rakip savunmayı sürekli tehdit eden oyunuyla da takımına büyük katkı sağladı. Derbi gibi hata payının az olduğu maçlarda yıldızların sahneye çıkması gerekir. Galatasaray'ın golcüsü de tam zamanında sorumluluk aldı.
Galatasaray'ın galibiyeti yalnızca Osimhen'in gollerinden ibaret değildi. Lemina, orta sahadaki mücadelesiyle takımın direncini artırırken Batrakov da etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Böylesine büyük maçlarda sadece hücumdaki yıldızlar değil, takımın dengesini koruyan isimler de belirleyici olur. Galatasaray, kritik anlarda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken bu oyuncuların katkısını hissetti. F.Bahçe'nin ikinci yarıda İrfan Can Kahveci ile bulduğu röveşata golü ise derbiye ayrı bir güzellik kattı. Futbolun estetik tarafını hatırlatan bu vuruş, mücadelenin heyecanını yeniden yükseltti. Ancak Galatasaray, bu golün ardından panik yapmadan avantajını korumaya odaklandı. Ezeli rakibinin geri dönüş umutlarına karşı ayakta kalmak, böylesine kritik bir maçta en az gol atmak kadar önemliydi. Böylesine yüksek tansiyonlu bir derbide hakemin yönetimi de doğal olarak gündemin önemli başlıklarından biriydi. Atilla Karaoğlan'ın genel olarak iyi bir yönetim sergilemesi, futbolun konuşulması açısından olumlu bir noktaydı. Gelelim gecenin en önemli sonucuna...
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı bu galibiyetle yalnızca ezeli rakibini mağlup etmedi; şampiyonluk yarışında da çok değerli bir adım attı. Derbilerde kazanılan üç puan, puan tablosundaki karşılığının yanında takıma moral ve öz güven de kazandırır.
EMRE BOL - OTUR SIFIR!
Yok arkadaş; bu ligde Osimhen'i tutacak kimse yok! Yıllardır Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin önünde olmasının tek nedeni santrforlardır. Resmen haksız rekabet adam! İsmail Kartal'ın şapkasından çıkardığı Archie Brown'un stoper oynaması durumu sarı- lacivertlilerin mağlubiyetini hazırlayan en büyük etkendi. Allah aşkına Osimhen'le Archie karşı karşıya bırakılır mı? Beni en çok üzen durum Fenerbahçe'nin oyunun hiçbir anında rekabet dahi edememesi! İlk yarıda sarı- lacivertlilerin gol beklentisi 0.00! Böyle bir şey olabilir mi? Oyun sıfır, gol beklentisi sıfır, taktik sıfır, mücadele sıfır!
Bu kadar sıfırla nasıl şampiyon olacaksın? İkinci herkes yerli yerine geçip, sahada hayalet gibi dolaşan Grenwood çıkınca Fenerbahçe biraz olsun hareketlendi. Aklın yolu bir. Futbol dediğin şey bu kadar zor değil! Ederson olmasaydı ortaya tuhaf bir skor çıkabilirdi. İsmail Kartal belki maçı kazanmak için değil ama kendini kurtarmak için topunu tüfeğini sahaya sürdü. Son dakikaların epey heyecanlı olduğunu söylemek gerek. Sevgili Fenerbahçeliler bu mağlubiyet elbette dünyanın sonu değil. Ancak eminim sizlerde takımın bu oyunla şampiyon olamayacağını görüyorsunuzdur. Ve hatta bu hocayla…
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