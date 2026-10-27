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Anasayfa Süper Lig Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! 'Bu 11'le olmaz'

Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Bu 11'le olmaz"

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından dikkat çeken tespitlerde bulundu. Aleksey Batrakov'un performansına övgüler yağdıran Üründül, sarı-lacivertlilerin fiziksel yetersizliğine ve kadro mühendisliğindeki hatalara vurgu yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 09:55
Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dev derbi oynandı.

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Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Maçın ardın Usta Yazar Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirmeler:

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

BU 11'LE OLMAZ!

"Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

G.Saray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu G.Saray'a ilaç gibi geldi.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ama G.Saray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Gelelim F.Bahçe cephesine; G.Saray'ın takım halinde çok iyi oynadığını söylememin nedenlerinden bir numarası F.Bahçe'nin çok kötü futboluydu.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Zaten sahaya çıkan 11'in bu maçın altından kalkması tesadüfe bağlı olurdu. İrfan Can, Lukaku, Greenwood ve Levent fizik açıdan günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyorlar. Bunların hepsini bir arada oynatırsan o zaman sahada mahkum olursun.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ayrıca Brown'u çakma stoper yapmak da son derece yanlıştı. Öyleyse niye Oppong transfer edildi?

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Üstelik Brown sol bek oynadığında Oğuz'la aralarında çok iyi bir uyum var. Sonra Brown sol beke geçti, bu kez Oğuz sağ açığa alındı.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Dün gece Fenerbahçe için tek güzel an, İrfan Can'ın attığı jeneriklik goldü. Maç bitimindeki olaylar da gerçekten iki takım adına da son derece çirkindi."

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