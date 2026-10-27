Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Bu 11'le olmaz"

BU 11'LE OLMAZ!



"Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi.

Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu.