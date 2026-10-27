Derbi Fatih'i Osimhen

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadeleye damgasını vuran isim Victor Osimhen oldu. Sarı-lacivertlilerle oynanan derbileri çok seven Nijeryalı forvet birbirinden güzel golleriyle Aslan'a 3 puanı getiren isim oldu. 29. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pası iyi kontrol eden 27 yaşındaki futbolcu sol ayağıyla harika vurarak Galatasaray'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Golü sonrasında Rams Park tribünleri sevince boğuldu.

KRALIN GECESİ

Victor Osimhen dakikalar 44'ü gösterirken bu defa da Davinson Sanchez'in mermi gibi şutunu kafasıyla tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı. Nijeryalı oyuncu, 4-2'lik Lille galibiyeti sonrasında "Nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi forvetlerinden biriyim" demişti. Fenerbahçe derbisinde de dediğini yaptı. Attığı birbirinden güzel iki golle Galatasaraylıları bir defa daha mutlu etti.

BÜYÜK KAVGA

Derbi 20. saniyede kavgayla başladı. İlk düdüğün ardından mücadelenin sonunda da iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olayları emniyet güçleri zorlukla ayırdı. Yaşanan kavga sonrasında Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı kırmızı, Roland Sallai sarı kart gördü. Fenerbahçe'den de Archie Brown kırmızı kartla cezalandırıldı. Kerem Aktürkoğlu da sarı gördü.

JAKOBS DİREĞE TAKILDI

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk sol bekte İsmail Jakobs'u oynattı. Senegalli futbolcu çok iyi bir maç çıkardı. 55. dakikada da gole çok yaklaştı. Sağ taraftan yapılan ortada arka direkte bomboş kaldı. Yere sektirerek yaptığı vuruşta top direkten geri döndü. 27 yaşındaki futbolcu çok yorulunca 80. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Sarı-kırmızılı tribünler başarılı sol bekin performansını ayakta alkışladı.

LEMINA "DUR" DEDİ

Cimbom'da Mario Lemina, 80. dakikada müthiş bir top çıkardı. Skor 2-1'ken Milan Skriniar'ın vuruşunu çizgiden çıkardı.

BARIŞ YIKTI GEÇTİ

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ağrıları sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsizdi. 26 yaşındaki futbolcu MR'a girdi. Temiz çıktı ancak ağları vardı. Buna rağmen fedakarlık yaparak Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Victor Osimhen'in ilk golünde harika bir asist yaptı. 65'te yerini Rafael Leao'ya bıraktı.

DAHA DA ATABİLİRDİK

Barış Alper Yılmaz maç sonu şöyle konuştu: "Güzel bir galibiyet oldu. İyi hazırlanmıştık. İlk yarı istediklerimizi de yaptık. Daha fazla da atabilirdik. 2. yarı geri çekildik ancak kazandığımız için mutluyuz."

SALLAI İŞİNİ YAPTI

Aslan'da sağ bekte Roland Sallai oynadı. Macar futbolcu başarılı bir maç çıkardı. Greenwood'a top göstermeyen deneyimli oyuncu, ardından yerine giren Dorgeles Nene'ye de şans tanımadı.

ATOM KARINCA

Sarı-kırmızılıların orta sahasındaki dinamosu Lucas Torreira her zamanki gibi çok çalışkandı. "Atom karınca" lakaplı oyuncu her eksiği kapattı. Merkezde dengeyi sağladı. Alkışı aldı.

4 MAÇTA 4 KIRMIZI

Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada 4 kırmızı kart gördü. Bu dönemde Ugochukwu, Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve teknik direktör Okan Buruk kırmızı kartla cezalandırıldı. Abdülkerim Bardakcı'nın ne kadar ceza alacağı bu hafta belli olacak.

YUNUS AKGÜN YIPRATTI

Galatasaray'da Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisinde yine çok iyi oynadı. Aldığı her topta rakip savunmayı zorladı. Kanarya'nın hocası İsmail Kartal, 56'da Oppong'u sahaya sürerek Yunus'un karşısındaki Levent Mercan'ı kenara almak zorunda kaldı.

BÜYÜK GÖNDERME

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Galatasaray'dan ezeli rakibine gönderme geldi. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için klasikleşen Fenerbahçe galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyoruz" denildi. Beğeni rekorları geldi.

SINGO 5 MAÇ SONRA

G.Saray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Singo, uzun süren sakatlığının ardından sahalara döndü. Süper Lig'de 5 maç sonra forma giyen Singo, 88'de Victor Osimhen'in yerine oyunu tutmak için sahaya girdi ve formasına kavuştu.

'İLK BROWN SALDIRDI'

Derbi sona erdikten sonra saha karışırken, kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı konuyla ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" ifadelerini kullanarak kendisini savundu.