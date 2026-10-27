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Aslantepe kapalı gişe

Galatasaraylı taraftarlar, zorlu Fenerbahçe derbisinde RAMS Park’ı tıklım tıklım doldurarak takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 06:50
Aslantepe kapalı gişe

Trendyol Süper Lig'de 9'uncu haftanın sonucu en çok merak edilen derbisi, dolu tribünler önünde oynandı. RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, zorlu Fenerbahçe maçında takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi. Galatasaraylı futbolseverler İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftar grubu ultrAslan, dev karşılaşma öncesinde anlamlı mesajlar içeren pankartlar açtı. Tribünlerde, "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi", "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Uyanın ey insanlar Gazze'de soykırım var" ve "İnsanlığın onuru, izzeti, şerefi sensin ey Gazze" yazılı pankartlar alkış topladı.

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