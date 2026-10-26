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Anasayfa Süper Lig Mike Tyson'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu!

Mike Tyson'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu!

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, İstanbul’a geldi. Mike Tyson'a Galatasaray - Fenerbahçe derbisi soruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 15:52
Mike Tyson'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu!

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, İstanbul'a geldi.

"SADECE BREZİLYA VE ARJANTİN'İ TAKİP EDİYORUM"

Geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mike Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bu akşamki Fenerbahçe -Galatasaray derbi karşılaşması üzerine Türkiye Futbol Ligi'ni takip edip etmediğinin sorulmasının üzerine, "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diye cevap verdi. Ardından Tyson, basın mensuplarına teşekkür ederek kendisini bekleyen araca bindi ve havalimanından ayrıldı.

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