Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 19 puanla zirvede bulunan Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. 16 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Derbi nasıl canlı izlenir? İşte GS-FB maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, eksik oyuncuları ve öne çıkan istatistikleri…

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. RAMS Park'taki mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK LEAO

Galatasaray'da Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 77. dakikada sakatlanan Portekizli futbolcunun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un derbide hücum hattındaki tercihi merak edilirken Galatasaray, taraftarının desteğiyle kritik mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamayacak. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün ise teknik heyetin kararına bağlı olarak kadroya dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, son haftalarda yakaladığı çıkışı derbi deplasmanında da sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, son dört lig maçında kalesini gole kapatırken son üç haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

GALATASARAY DERBİYE MORALLİ ÇIKIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla derbi öncesinde moral kazanırken Süper Lig'deki liderliğini de korumak istiyor.

Ligde sekiz maçta altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, 19 puan topladı. Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe'yi yenmeleri durumunda iki takım arasındaki puan farkını altıya çıkarabilecek.

Sarı-kırmızılıların iç sahadaki performansı da dikkat çekiyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 39 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik alan ekip, taraftarı önünde yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

FENERBAHÇE SON DÖRT LİG MAÇINDA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligde sekiz maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 19'a yükseltmek ve rakibini yakalamak istiyor.

OKAN BURUK 120. LİG GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini kazanması halinde sarı-kırmızılı ekibin başında 120. lig galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig karşılaşmasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 354 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 125 gol gördü.

Galatasaray, ezeli rakibi karşısında kazanarak hem liderliğini güçlendirmek hem de teknik direktörü Okan Buruk yönetimindeki başarılı lig performansını sürdürmek istiyor.

OSIMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI DİKKAT ÇEKEN KARNESİ

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında çıktığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı formayla ezeli rakibine karşı dört lig ve bir Türkiye Kupası karşılaşmasında görev alan Osimhen, lig maçlarında iki galibiyet ve iki beraberlik elde etti.

Nijeryalı futbolcu, ligde Fenerbahçe'ye karşı bir kez gol sevinci yaşarken 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı mücadelede iki gol kaydetti.

Derbide Galatasaray'ın en önemli hücum kozlarından biri olması beklenen Osimhen'in performansı, karşılaşmanın sonucuna etki edebilecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNDE İLK GOLÜN ÖNEMİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki lig rekabetinde ilk golü atmak, maçın gidişatı açısından dikkat çeken istatistiklerden biri. İki takımın lig tarihindeki 138 karşılaşmasında ilk golü atan tarafın yalnızca 10 kez mağlup olduğu aktarılıyor.

Söz konusu maçların 20'sinde gol sesi çıkmazken, 46 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gollü beraberliklerde iki takımın da öne geçtiği maçlarda skor üstünlüğünü koruyamaması, derbilerde son düdüğe kadar mücadelenin önemini ortaya koyuyor.

Geçmiş sezonlarda iki takım da geriye düştüğü bazı karşılaşmalarda geri dönüş yaparak galibiyete ulaştı. Bu nedenle RAMS Park'taki mücadelede ilk golün yanı sıra takımların maç içindeki reaksiyonları da belirleyici olabilir.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)